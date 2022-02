Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholfahrt endet in Leitplanke

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:35 Uhr befuhr ein 30-Jähriger Mann mit seinem Pkw die B89 von Oberlind kommend in Richtung Föritz. Nach eigenen Angaben schlief der Fahrer kurz ein, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Leitplanke. Ein durch die Beamten der PI Sonneberg durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer lieferte den Hintergrund für die so plötzlich auftretende Müdigkeit: Der 30-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis und dem wirtschaftlichen Totalschaden seines Pkws, muss der Fahrer nun auch noch mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

