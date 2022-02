Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfalllfucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Dienstagabend, dem 15.02.2022, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Opel Astra in blau in der Beulwitzer Straße Höhe Hausnummer 39 in Saalfeld ab. In der kurzen Zeit zwischen 18:15 Uhr bis gegen 18:30 Uhr stieß den Unfallspuren zufolge ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen das Fahrzeugheck der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Opel entstand nicht unerheblicher Sachschaden an Heck und Stoßstange. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

