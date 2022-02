Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffinden von Diebesgut nach Einbrüchen in Kulturpalast

Unterwellenborn/ Leipzig (ots)

Nachdem es im Januar 2021 zu zwei Einbrüchen mit erheblichem Entwendungsschaden in den Kulturpalast Unterwellenborn kam- es wurden Teile der Notstromanlage und Bühnentechnik im Wert von 60.000,- Euro gestohlen- übernahm die Kriminalpolizei Saalfeld die Ermittlungen. Im Zuge der akribischen, langwierigen und aufwendigen Ermittlungsarbeit gelang es, einen männlichen Beschuldigten zu ermitteln, der im Großraum Leipzig wohnhaft ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gera wurde durch das Amtsgericht Gera ein Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung und der Geschäftsräume des Beschuldigten erlassen. Am 15.02.2022 wurde die Durchsuchung durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld mit Unterstützung durch sächsische Kriminalbeamte verwirklicht. Hierbei konnte fast die gesamte, entwendete Bühnentechnik, die im Januar 2021 verschwunden war, wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus konnten auch Teile der entwendeten Notstromanlage aufgefunden werden sowie drei Deckenlampen, welche ebenfalls zweifelsfrei dem Kulturpalast Unterwellenborn zuzuordnen sind und aus weiter zurück liegenden Taten stammen. Somit können dem 44-jährigen Beschuldigten nunmehr insgesamt drei Einbrüche in das Objekt zur Last gelegt werden.

Die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren, zurückliegenden Einbrüche dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell