Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall-Verursacher konnte nach Unfallflucht ermittelt werden

Schalkau (ots)

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Opel, der gegen die Gartenmauer in der Straße Zwick in Schalkau fuhr. Im Anschluss verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung bekannt zu geben. Am PKW sowie an der Mauer entstand Sachschaden. Der Unfall-Verursacher, ein 75-jähriger Mann, konnte ermittelt werden. Er erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell