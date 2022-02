Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti am Wahlkreisbüro der AfD

Schleiz (ots)

Ein Unbekannter beschmierte zwischen Donnerstag, dem 03.02.2022 und Dienstag, dem 08.02.2022 mit einem schwarzen Permanent-Marker Graffitis mit Äußerungen gegen die AfD auf die Fensterbank des Wahlkreisbüros der AfD in der Braugasse in Schleiz. Der Schriftzug hat die Größe 12 x 45 cm. Daraufhin wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

