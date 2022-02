Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt

Königsee (ots)

Am gestrigen Abend erhielten die Beamten der Saalfelder Polizei einen Hinweis auf eine Streitigkeit in der Schwarzburger Straße in Königsee. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war, sodass der 37-jährige Beschuldigte der Wohnung verwiesen werden sollte. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille bei dem Mann. Nach weitestgehender Beendigung der polizeilichen Maßnahmen verließ der Beschuldigte die Wohnung - die Beamten staunten jedoch nicht schlecht, als der 37-Jährige sich in sein Fahrzeug setzte und davon fuhr, während die Polizeibeamten noch im Gespräch mit der Frau waren. Wie sich herausstellte, wendete der Beschuldigte in einer Seitenstraße um anschließend an die Wohnanschrift zurück zu kommen - jedoch wurde in Anbetracht der Alkoholisierung hinterm Steuer eine weitere Strafanzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell