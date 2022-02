Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Illegale" Straßensperrung: Prüfung des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Rudolstadt (ots)

Im Bereich der Friedrich-Lundgreen-Straße / Werner-Seelenbinder-Straße teilte am gestrigen Abend eine Verkehrsteilnehmerin eine gefährliche, unbeleuchtete Straßenabsperrung mit. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt wie folgt dar, sodass nun der Straftatbestand des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr geprüft wird: Offensichtlich hatten Mitarbeiter einer dort arbeitenden Baufirma die Straße eigenächtig durch zwei aneinander gestapelte Holzpaletten sowie Absperrand, welches zweimal über die Straße gespannt wurde, sehr dürftig gesperrt. Da die Einmündung nur spärlich beleuchtet war, wäre die Anruferin beinahe in die Absperrung hinein gefahren. Durch die eingesetzten Beamten wurde die "Barrikade" zurückgebaut, da eine Gefahr für den Verkehr von dieser ausging. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern an

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell