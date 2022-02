Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend, zwischen ca. 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr, drangen eine oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Alte Gehegstraße in Saalfeld ein. Anhand der Spurenlage wird vermutet, dass der/ die Unbekannte/n sich widerrechtlich durch eine Schiebetür Zugang zum Haus verschafft hatten - bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. U.a. in Anbetracht des sehr begrenzten Tatzeitraumes werden nun Zeugen gesucht, welche Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell