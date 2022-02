Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW beschädigt und abgehauen

Bad Lobenstein (ots)

Dienstagvormittag beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer einen Audi A5, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Alten Hügel in Bad Lobenstein geparkt war. Der Verursacher parkte oder rangierte vermutlich rückwärts im Bereich der Parklücken, als er gegen den Audi fuhr. Die Art und Weise der Beschädigung spricht dafür, dass die Kollision rückwärts mit einer Anhängekupplung erfolgte. Es entstand Sachschaden im Frontbereich in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0.

