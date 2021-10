Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei und Feuerwehr im Einsatz nach Gefahrgut-Unfall

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Morgen, kurz vor 07 Uhr, informierten Mitarbeiter einer Firma in Neustadt a.d.Orla über den möglichen Austritt eines Gefahrstoffes in einer der Arbeitshallen, nachdem sie beißenden Geruch festgestellt hatten. Die eingesetzte Feuerwehr sowie Beamte der Polizei aus Schleiz stellten schließlich fest, dass aus unbekannter Ursache eine unbekannte Menge an Bleichmittel aus einem Verbindungsschlauch ausgedrungen war und schließlich zu Atemwegsbeschwerden bei mehreren Mitarbeitern geführt hatte. Insgesamt kamen fünf Personen vorsorglich ins Krankenhaus, die Veranwortlichen des Verbraucherschutzes sowie die Feuerwehr mitsamt Gefahrgutzug nahmen sich schließlich der Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes sowie der Reinigung des betroffenen Bereichs an.

