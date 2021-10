Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schmiedefeld (ots)

Am Montag, dem 25.10.2021, kam es in Schmiedefeld in der Straße der Einheit Höhe Hausnummer 12 zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte parkte zwischen 06:30 Uhr und 15:16 Uhr ihren Pkw Seat, Farbe weiß. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie hinten links Beschädigungen am Stoßfänger und der Kennzeichentafel fest. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zum Unfallverursacher beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

