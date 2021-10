Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrfacher Ladendieb gestellt

Saalfeld (ots)

Am Dienstagmittag stellten Beamte der LPI Saalfeld einen gesuchten Mann, welcher kurz zuvor einen Diebstahl in einer Drogerie im Bereich des Marktes begangen hatte. Bei der Durchsuchung des 19-jährigen Saalfelders wurden allerdings noch weitere gestohlene Gegenstände festgestellt, wofür er selbstverständlich keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Schließlich hatte der Beschuldigte mehrere Parfume und Bücher/ Zeitschriften in diversen Läden gestohlen, der Gesamtwert des festgestellten Diebesguts wird gegenwärtig ermittelt. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen und Erteilung von mehreren Hausverboten wurde der 19-Jährige von der Dienststelle nach Hause entlassen - gegen ihn wurden mehrere Strafanzeige erstattet.

