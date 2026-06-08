Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall bei tiefstehender Sonne - eine Person verletzt

Dingelstädt (ots)

Am Montag kam es gegen 7 Uhr in der Mühlhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeuginsasse verletzt wurde. Verkehrsbedingt musste ein vorausfahrendes Auto die Fahrt verlangsamen. Der Nachfolgende bemerkte dies, den eigenen Angaben nach aufgrund der tiefstehenden Sonne, zu spät und fuhr auf. Der Fahrzeugführer des vorausfahrenden Pkw klagte anschließend über Schmerzen. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls ein.

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