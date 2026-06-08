Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug gerät in Brand

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Leinefelde (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 22.40 Uhr zu dem Brand eines Autos in der Robert-Koch-Straße. Durch Kameraden der örtlichen Feuerwehr wurde das Fahrzeug vom Hersteller Renault abgelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa zehntausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld sowie der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0140951

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