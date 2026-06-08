Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sticker auf Schaufensterscheibe - Wahlkreisbüro erneut beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Zeit von Samstag 20 Uhr bis Sonntag 08.20 Uhr suchten derzeit Unbekannte ein Wahlkreisbüro in der Wilhelmstraße auf, um im Nachgang an der Schaufensterscheibe einen Sticker aufzubringen. Dem Inhalt des Aufklebers nach ist davon auszugehen, dass die Sachbeschädigung aus einer politischen Motivation heraus begangen wurde. Der Aufkleber konnte entfernt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld, welche den Sticker entdeckten, kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0140580

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