Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Krankenfahrstuhl auf Kreisstraße führt zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen

Otterstedt (ots)

Die Kreisstraße zwischen Otterstedt und Wasserthaleben befuhr am Sonntagnachmittag ein 62-Jähriger mit einem Krankenfahrstuhl. Durch andere Verkehrsteilnehmer wurde der Mann, der zudem eine unsichere Sitzposition vorwies, angehalten und die Polizei informiert.

Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Mann erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille, sodass der 62-Jährige absolut fahruntüchtig war. Eine Blutprobenentnahmen zur genauen Bestimmung der Alkoholisierung wurde in einem Klinikum durchgeführt. Zudem war der Krankenfahrstuhl nicht mehr betriebsbreit, da das Gerät vermutlich entladen war. Das Fahrzeug wurde durch einen Bekannten abtransportiert und stellte somit keine Gefahr mehr für den Verkehr dar.

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