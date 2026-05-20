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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte fällen Baum auf Schulhof - Polizei ermittelt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen betraten derzeit Unbekannte unberechtigt das Schulgelände eines Gymnasiums am Friedensplatz. Zudem fällten sie auf dem Schulhof einen Ahornbaum. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa eintausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs ein.

Hinweise zur Tat oder den handelnden Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0123924

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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