Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Firma - hochwertiges Werkzeug erbeutet

Bleicherode (ots)

Aus einem Betrieb in der Hauptstraße entwendeten derzeit unbekannte Täter Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehr als 5000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr. Die Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster in das Gebäudeinnere und erbeuteten das Diebesgut. Hierbei entstand zudem ein Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugenhinweisen, die Aufschluss über die Tat oder die Täter geben. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0124539

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