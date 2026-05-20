Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision nach Vorfahrtfehler - Beifahrer verletzt

Berka (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf der Landstraße 1034, zwischen Berka und Bendeleben, an dem Abzweig nach Hachelbich, ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer beabsichtigte von Hachelbich kommend in Richtung Berka auf die Landstraße 1034 aufzufahren. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Pkw, sodass es zur Kollision kam. Der Beifahrer des vermutlichen Unfallverursachers verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in einem Klinikum medizinisch versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bis etwa 13 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

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