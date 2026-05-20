Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelec am Bahnhof entwendet

Schönstedt (ots)

In der Zeit von Dienstag 8 Uhr bis 18 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter ein Pedelec, welches am Bahnhof mittels Fahrradschloss an einer Überdachung gesichert war. Das Fahrrad hatte samt fest verbauter Anbauteile einen Gesamtwert von mehr als 3000 Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles des Diebstahls ein und suchen Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder den Verbleib des Fahrrades machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0123710

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