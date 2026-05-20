Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger angefahren - Unfall in der Heiligenstädter Straße

Leinefelde (ots)

Gegen 13 Uhr ereignete sich in der Heiligenstädter Straße am Mittwoch ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach querte eine 55-Jährige die Heiligenstädter Straße während ein 70-Jähriger mit seinem BMW aus der Berliner Straße in die Heiligenstädter Straße einfuhr. Hierbei übersah er vermutlich die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die Frau wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld haben wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung Ermittlungen eingeleitet.

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