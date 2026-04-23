Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dachstuhlbrand in der Westsiedlung

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Bad Langensalza (ots)

In der Westsiedlung wurden an einem Einfamilienhaus in den Morgenstunden des Donnerstags Dacharbeiten durchgeführt. Hierbei wurden Dichtarbeiten mit offenem Feuer durchgeführt, was vermutlich dazu führte, dass der Dachstuhl Feuer fing. Die Löschversuche der Arbeiter brachten nicht den erhofften Erfolg, sodass die Kameraden der Feuerwehr zum ablöschen hinzugerufen wurden. Durch diese konnte der Brand erfolgreich bekämpft werden. Dennoch entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

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