Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schuppen aufgebrochen - E-Scooter und E-Bike entwendet

Bad Frankenhausen (ots)

Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, drangen derzeit Unbekannte in den zurückliegenden Tagen in einen Schuppen in der Straße Kräme gewaltsam ein. Der Schuppen diente als Unterstand für ein E-Bike sowie einen Elektroroller. Beide Fahrzeuge nahmen die Täter in rechtswidriger Absicht an sich und entfernten sich damit in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0098568

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