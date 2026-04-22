Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mikrofaserwischtuch als Objekt der Begierde entlarvt Ladendiebin

Sondershausen (ots)

Mit einem Mikrofaserwischbezug im Wert von 2,29 Euro versuchte sich am Mittwochvormittag eine 24-Jährige, ohne für diese Ware bezahlt zu haben, aus einem Markt in der Lange Straße zu entfernen. Hierfür nutzte die Frau eine Nebeneingangstür, um unerkannt mit dem Beutegut zu verschwinden. Der Plan ging nicht auf und eine Mitarbeiterin erwischte die Ladendiebin auf frischer Tat.

Zur zweifelsfreien Identifizierung der Beschuldigten wurden Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu dem Markt gerufen. Neben einem Ermittlungsverfahren hat die Frau noch ein Hausverbot ausgesprochen bekommen.

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