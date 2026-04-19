LPI-NDH: Unfall auf dem Gehweg

Herbsleben (ots) - In den frühen Morgenstunden vom Sonntag entschloss sich der Führer eines Kleinkraftrades Simson S51, die Fahrt mit teilweise verdeckten Versicherungskennzeichen anzutreten. Der Führer der blaufarbenen Simson S51 rechnete jedoch nicht mit der Anwesenheit eines Funkwagens. Im Fortlauf entzog sich dieser der Verkehrskontrolle und entfernte sich zunächst unbekannt in der Dunkelheit von Herbsleben. Es kommt nicht oft vor, dass um die vorangeschrittene ...

mehr