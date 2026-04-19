Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall auf dem Gehweg
Sondershausen (ots)
Am Freitagnachmittag gegen 13:34 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Frankenhäuser Straße / An der Wipper in Sondershausen. Infolge des Unfall verletzte sich die Fahrerin eines E-Scooters schwer. Zu der ebenfalls beteiligten Radfahrerin können keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/574365023 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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