Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Julien Luka Ladig?

  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Mühlhausen (ots)

Seit dem 22. Oktober wird er 16-jährige Julien Luka Ladig aus dem Mühlhäuser Ortsteil Felchta vermisst. Er verließ am Mittwochmorgen eine Kinder- und Jugendeinrichtung, um sich zur Schule zu begeben. Hier erschien er jedoch nicht. Seither ist der Aufenthalt des Vermissten ungeklärt. Zuletzt war Julien Luka Ladig bereits mehrfach abgängig.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter 16 Jahre
   - schlanke Statur
   - etwa 70 Kg schwer
   - ca. 188 cm groß

Julien Luka Ladig könnte mit einer grünen oder silbernen Jacke bekleidet sein.

Die Kriminalpolizei Mühlhausen sucht nach dem Vermissten. Hinweise zu dem derzeitigen Aufenthaltsort oder den Umständen des Verschwindens nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0275987

Hinweis an Medienvertreter: Die Bildrechte der beigefügten Bildnisse liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Zur Darstellung der Bilder des Gesuchten wird die Verlinkung zur hiesigen Pressemeldung empfohlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

