Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Neuendorf (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 19 Uhr, die Straße von Günterode in Richtung Neuendorf, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und in weiterer Folge mit einem Baum kollidierte. Die 26-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge, führte eine Spinne an der Windschutzscheibe dazu, dass die Frau die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell