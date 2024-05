LPI-NDH: Kleintransporter gerät in Brand

Schlotheim (ots) - Am Mittwochabend wurde der Einbruch in einen Gartenschuppen am Angerweg bei der Polizei angezeigt. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zugang zum Schuppen verschafft und daraus Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0131393 Rückfragen bitte an: Thüringer ...

