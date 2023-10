Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Nordhausen OT Bielen (ots)

Am 07.10.2023 kurz vor 1 Uhr erhielt die Nordhäuser Polizei die Mitteilung über 3 Personen, welche augenscheinlich betrunken in Bielen einen Pkw Audi bestiegen hätten. Die in der Folge eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug in der Ortslage Nordhausen feststellen und den Fahrzeugführer bekannt machen. Bei dem 36-jährigen Mann wurde in der Tat starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der Atemalkoholtest erbrachte den stolzen Wert von 1,7 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet, welche im Südharzklinikum durchgeführt wurde. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis inne hat. Es wurde Strafanzeige gefertigt wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Nordhäuser Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Bürgern.

