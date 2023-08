Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tauchunfall

Nordhausen (ots)

Zu einem Tauchunfall kam es am Sonntag gegen 15.00 Uhr an dem Sundhäuser See bei Nordhausen. Während eines Tauchgangs mehrerer Personen wurde eine 40-Jährige reanimierungspflichtig. Sie wurde in ein Klinikum zur weiteren Behandlung verbracht. Zur Ursache des Unfalls ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen. Die Tauchausrüstung wurde sichergestellt, um zu klären, ob die Ursache am technischen Gerät lag. Die Ermittlungen dauern an.

