Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter Verkehrsteilnehmer doppelt erwischt

Nordhausen (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes unterzogen am 25.11.2022 / 14:40 Uhr ein Elektrokleinstfahrzeug der Verkehrskontrolle. Diese fand in Nordhausen / Bochumer Straße statt. Der 33-jährige Fahrer wurde aufgrund objektiver Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln befragt. Hier wurde das Rauchen eines Joints (Marihuana) eingeräumt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme bei ihm angeordnet, welche dann im örtlichen Klinikum nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wurde. Der 33-jährige Betroffene wurde in der Folge aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wäre in der Regel eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt worden. Doch es kam anders ...

Nur wenig später - nämlich um 15:30 Uhr - wurde der Betroffene wiederum fahrenderweise auf dem Elektrokleinstfahrzeug in Nordhausen / Gerhart-Hauptmann-Straße von Beamten des Inspektionsdienstes gesichtet und der Kontrolle unterzogen. Offensichtlich nahm er die zuvor ausgesprochene Untersagung der Weiterfahrt nicht allzu ernst. Die logische Konsequenz: gegen den 33-Jährigen werden nunmehr 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell