LPI-NDH: Elektroroller unter Alkoholeinfluss geführt

Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 04.11.2022 wurde in der Zeit zwischen 17:30 und 18:00 Uhr das Fahrzeug einer Dame auf dem Parkplatz des Normamarktes in der Nordhäuser Straße in Bleicherode beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten den Lack an beiden Seiten auf gesamter Länge des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in ...

