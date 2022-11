Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schrottdiebe auf frischer Tat durch Polizei erwischt

Mühlhausen (ots)

Eine Polizeistreife stellte in Mühlhausen zwei Elektroschrottdiebe auf frischer Tat fest. An einer Umladestation, stießen die Beamten gegen Mitternacht auf zwei Männer. Diese hatten den gestohlenen Elektroschrott bereits zum Abtransport bereitgelegt. Die Täter hatten sich durch den Zaun Zugang zum Gelände verschafft und ihre Tat nahezu vollendet, als sie durch die Beamten entdeckt wurden. Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren eröffnet. Der Schrott wanderte zurück in den Recyclingkreislauf, wo er hingehört.

