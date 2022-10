LPI-NDH: Wohnungseinbruch während Kurzurlaub

Bad Frankenhausen (ots) - Die Explosion eines Böllers sorgte in den frühen Morgenstunden zu einer handfesten Auseinandersetzung in Bad Frankenhausen. Ein 23-jähriger Mann sowie dessen Begleitung, erschraken darüber so sehr, dass diese beschlossen den Verursacher zur Rede zu stellen. Bei der Suche geriet man dann an eine zweite Personengruppe, welche zur Rede gestellt wurde. Nach einem lautstarken Streit wurde es ...

mehr