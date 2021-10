Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach mehreren Bränden im Innenstadtbereich

Eisenach (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in der Werneburgstraße sowie zweimalig in der Oppenheimstraße zu Bränden im Außenbereich. Hierbei wurde u.a. größerer Sachschaden an einem Moped verursacht. Die genauen Umstände sind derzeitig noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Eisenach (Tel. 03691-2610) entgegengenommen. (ms)

