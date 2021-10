Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkohol

Eisenach (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Eisenach eine Ölspur im Bereich der Bahnhofstraße in Eisenach gemeldet. Durch die Beamten konnte die Verursacherin im Nahbereich zeitnah ermittelt werden. Es handelte sich um eine 73-jährige Dame, welche mit ihrem Pkw den Kreisverkehr der Bahnhofstraße geradeaus durchfuhr. Hierbei überfuhr sie ein Verkehrszeichen und verursachte Sachschaden an ihrem Fahrzeug, welcher zum Ölverlust führte. Bei der Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit wurde durch die Beamten ein Alkoholwert von 0,46 Promille festgestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (ms)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell