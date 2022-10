Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sturz mit Motorrad auf nasser Fahrbahn

Leinefelde (ots)

Zuviel Wasser auf der Fahrbahn brachte heute gegen Mittag eine junge Frau in Leinefelde auf ihrem Motorrad zu Fall. Aufgrund der vielen Niederschläge kam diese in der Berliner Straße ins Schlingern und stürzte in der Folge mit ihrer Maschine. Dabei rutschte sie gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Frau zog sich Verletzungen zu und musste durch einen Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad und dem Auto entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell