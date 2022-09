Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt auf B85

Kyffhäuserland / B85 (ots)

Am 16.09.2022 fuhr ein 27-jähriger Mann gegen 13:35 Uhr mit seiner KTM auf der B85 von Kelbra in Richtung Kyffhäuserdenkmal in den dortigen 36 Kurven. In einer Rechtskurve verlor er auf Grund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei verletzte er sich glücklicherweise nur leicht. Am genutzten Fahrzeug entstand ebenfalls nur leichter Sachschaden.

