Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw fährt in Straßengraben

Kalbsrieth (ots)

Am 16.09.2022 gegen 05:55 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem Opel die Ortslage Kalbsrieth. In einer Rechtskurve kam er von der Straße ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Hierdurch verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell