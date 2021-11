Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Autofahrer prallt gegen Baum: 61-Jähriger schwer verletzt, zwei Wellensittiche sterben

Schwerte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schwerte ist am Sonntag (14.11.2021) ein 61-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Zwei Wellensittiche, die sich im Fahrzeug befanden, starben.

Der Iserlohner war gegen 14.35 Uhr mit seinem Pkw auf der Letmather Straße in Richtung Iserlohn unterwegs, als er wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in einer Linkskurve frontal gegen einen Baum prallte. Ersthelfer und Zeugen befreiten den Mann aus dem Unfallwrack. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Das Auto des 61-jährigen Iserlohners wies Totalschaden auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell