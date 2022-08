Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandfall in Gartenanlage

Nordhausen (ots)

Am Freitag, kurz nach 13 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Gartenhaus in der Straße Am Schorfe brennen würde. Glücklicherweise waren keine Personen mehr im Objekt. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Kühlschrank wohl überhitzte und dadurch das Gebäude Feuer fing. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Nordhausen gelöscht. Der Schaden wird auf circa 5000,-EUR geschätzt.

