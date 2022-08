Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Zigarettenautomat

Mühlhausen (ots)

Am 05.08.22 gegen 23:55 Uhr meldete sich über den Polizeinotruf eine aufmerksame 55- jährige Passantin, welche in der Innenstadt gegenüber der Burggalerie 2 männliche Personen dabei beobachtete, wie sie einen Zigarettenautomaten aufbrachen. Dies geschah mittels Trennschleifer und Hebelwerkzeug und relativ schnell, so dass eine sofort eingesetzte Funkstreife keine Feststellungen mehr im Hinblick auf die Täter treffen konnte. In der Annahme sie hätten noch etwas an Geld oder Zigaretten im Automaten vergessen, kehrten diese Personen jedoch gegen 05:05 Uhr noch einmal an den Tatort zurück. Hierbei konnten die beiden polizeibekannten Männer dann festgestellt, identifiziert und durchsucht werden, wobei sie auch das Einbruchswerkzeug noch mitführten. Leider blieb die Beute an Zigaretten und Geld unentdeckt. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

