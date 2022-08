LPI-NDH: Ohne Versicherung auf Elektrokleinstfahrzeug

Großfurra (ots) - Am 05.08.2022 gegen 11:15 Uhr kam es in der Burgmühlenstraße Ecke Lindenplatz in Großfurra zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Kurierdienstfahrer beabsichtigte nach der Auslieferung mit seinem Mercedes zurückzusetzten. Hierbei übersah er den hinter ihn befindlichen Telefonleitungsmasten und kollidierte mit diesem. Während sich der Schaden am Fahrzeug in Grenzen hielt, fiel der Mast ...

mehr