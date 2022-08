Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen am Wochenende im Landkreis Nordhausen

Nordhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B4 bei Hain. Hier querte laut Aussage des Unfallverursachers ein Reh bei regennasser Fahrbahn die Straße. Eine eingeleitete Vollbremsung führte dazu, dass das Fahrzeugheck ausbrach und das Fahrzeug infolgedessen in die angrenzende Leitplanke einschlug. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Freitag, den 05.08.2022 gegen 10:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Helmestraße in Nordhausen. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer erlitt während der Fahrt einen epileptischen Anfall. Glücklicherweise konnte er sein Fahrzeug noch in Richtung Seitenstreifen lenken. Hier wurde lediglich ein Leitpfosten beschädigen. Der Fahrzeugführer wurde ins Südharzklinikum Nordhausen verbracht.

Ein Bürger, der in der Dienststelle Nordhausen aufschlug, fiel den innendienstverrichtenden Beamten dahingehend auf, als dass er gerötete Augen hatte. Auf Nachfrage nach Drogenkonsum räumte der Bürger ein, dass er Drogen konsumiert hatte. Dummerweise wurde er durch die Beamten dabei beobachtet, wie er mittels E-Scooter zur Dienststelle gekommen ist. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 13:30 und 14:00 Uhr auf dem TOOM-Baumarkt-Parkplatz in der Hallesche Straße in Nordhausen. Hier wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, meldet sich bitte bei der LPI Nordhausen-ID unter 03631/960.

In der Nacht zum Sonntag wollte ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Ilfeld zeigen, wie gut er sein Auto beherrscht. Er ließ die Reifen durchdrehen und den Motor aufheulen. Dummerweise waren Beamten der Polizei Nordhausen direkt hinter ihm und stellten ihn zur Rede. Während der Kontrolle verhielt sich der Fahrzeugführer auffällig, weshalb ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

