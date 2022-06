LPI-NDH: Drogenfund nach Rotlichtfahrt

Leinefelde (ots) - Die Polizei in Leinefelde sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße. Ein Autofahrer parkte gegen 14.55 Uhr seinen Hyundai in einer Parkbucht gegenüber dem Blumengeschäft Classic. Als sich der Mann im Blumengeschäft aufhielt, hörte er einen lauten Knall. An seinem Auto entdeckte er 10 Minuten später den linken Außenspiegel, herunterhängend und ...

