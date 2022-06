Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Leinefelde (ots)

Die Polizei in Leinefelde sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße. Ein Autofahrer parkte gegen 14.55 Uhr seinen Hyundai in einer Parkbucht gegenüber dem Blumengeschäft Classic. Als sich der Mann im Blumengeschäft aufhielt, hörte er einen lauten Knall. An seinem Auto entdeckte er 10 Minuten später den linken Außenspiegel, herunterhängend und Spiegelteile vor dem Auto. Ein Zeuge gab an, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen VW Touran handeln soll. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Unfallgeschehen, insbesondere den Zeugen, der bereits die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen konnte. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

