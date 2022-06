Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebe gestellt

Nordhausen (ots)

Zwei Ladendiebe konnten am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt in der Wilhelm-Raabe-Straße gestellt werden. Das Pärchen war aufgefallen, da die Frau Lebensmittel und Ferngläser in ihren Rucksack packte, die ihr ihr Begleiter reichte. An der Kasse zahlten sie lediglich Getränke. Sie wurden angesprochen und des Diebstahls überführt. Die Waren im Rucksack, darunter auch Zigaretten und Armbanduhren, hatten einen Wert von über 180 Euro. Das Pärchen aus Nordhausen, im Alter von 37 und 38 Jahren, ist der Polizei hinlänglich bekannt. Nun kommt eine weitere Anzeige hinzu.

