LPI-NDH: Eingangstür eines Lebensmittelgeschäftes beschädigt

Wahlhausen (ots) - Mit einem Schock musste am Sonntagnachmittag ein Autofahrer in Wahlhausen ins Krankennhaus gebracht werden. Der Mann aus dem Werra-Meißner Kreis wollte gegen 16 Uhr auf Höhe des Sportplatzes wenden. Hierbei fuhr er rückwärts in den Straßengraben. Ein Abschleppdienst barg das Unfallauto, einen Renault Twingo. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

