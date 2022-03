POL-OB: #Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Gestern, am Mittwoch, den 09.03.2022 gegen 18:00 Uhr hat ein Exhibitionist (33) am Biotop Ruhrufer im Bereich Behrensstraße in Oberhausen erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, die seine Personalien festgestellt haben. Zwei Frauen (32, 40) joggten am Ruhrufer in Oberhausen. Als sie an einem Mann an einer Bank vorbeiliefen, entblößte dieser sich und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. ...

