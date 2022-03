Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein 67-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 15.50 Uhr, leicht verletzt. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr in der Erfurter Straße aus einer Grundstücksausfahrt und kollidierte mit dem Radler. Der Radler stürzte und verletzte sich am Arm.

